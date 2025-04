Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: primi contatti per Tonali, il piano di Tudor per recuperare Koopmeiners, due nomi per il post Cambiaso

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 2 aprile 2025– 1 aprile 2025– 31 marzo 2025– 30 marzo 2025– 2 aprile 2025, delineato ildi recupero con: dalle panchine agli allenamenti personalizzati e. Tutti i dettagliOre 10:30 –, delineato ildi recupero con: gli ultimissimi aggiornamenti sul centrocampistaDe Cuyper(Tuttosport), i bianconeri lanciano la sfida al Milan! Tutte le novità sull’esterno del Club BruggeOre 9:50 – De Cuyper, i bianconeri lanciano la sfida al Milan! Tutte le novità sull’esterno che in questa stagione si è messo in mostra col Club Brugge(Gazzetta),indiretti per il regista del Newcastle! I bianconeri preparano questa offerta: cifre e dettagliOre 9:00 –(Gazzetta dello Sport),indiretti per il regista del Newcastle! I bianconeri preparano questa offerta: le cifre e tutti i dettagli– 1 aprile 2025Conte, solo sogno o obiettivo concreto? L’indiscrezione non lascia dubbi: novità sul nuovo allenatore bianconeroOre 23:20 – Conte, solo sogno o obiettivo concreto per il futuro dei bianconeri? Tutti i dettagli sul tecnico del NapoliCalciomercato, si preparano colpi importanti in vista dell’estate! Daa Osimhen: obiettivi possibili se.