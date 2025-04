Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le probabili scelte di Inzaghi per il derby, ecco quando rientra Lautaro, Sala risponde a Marotta

di MERCOLEDI' 2 APRILE
Calhanoglu non chiude ad un addio all'Inter: «Qui sono molto felice ma in futuro sarebbe un onore per me indossare la maglia di quel club!»
Calhanoglu apre all'addio all'Inter? La sua risposta su un futuro al Galatasaray.