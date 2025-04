Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Roma, Scarti di verdura al verdura al ministero dell’agricoltura

Il settore agricolo è stato trasformato in una macchina da business che ha perso completamente il legame con il territorio, 2 aprile 2025- Questa mattina alle ore 9.00, sette persone aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo dihanno lasciatodiall’ingresso dele delle foreste, srotolando striscioni con scritto “” e “Giusto Prezzo”, come protesta contro l’incapacità del governo di tutelare realmente l’agricoltura italiana. Giorgia Meloni fa l’equilibrista, ma a cadere saranno gli agricoltori italiani. Il governo continua a giocare su più tavoli, cercando di non scontentare nessuno, ma nel frattempo non sta facendo assolutamente nulla per sostenere chi lavora la terra. L’agricoltura italiana è in crisi, eppure Meloni e il ministro Lollobrigida continuano a vendere la favola del contadino-patriota, di un’agricoltura eroica e sovranista, mentre la realtà dell’insostenibilità economica della maggior parte delle aziende agricole, unita ai danni della crisi climatica, si impone con tutta la sua durezza.