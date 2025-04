Ue, Rsf boccia codice buone pratiche Ue su Intelligenza artificiale

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 2 apr. (askanews) – “Reporters sans frontières” (Rsf), l’organizzazione non governativa che difende i giornalisti arrestati, la libertà di stampa, il diritto d’informare e di essere informati nel mondo, ha annunciato oggi di aver abbandonato l tavolo dei negoziati in corso a Bruxelles sull’elaborazione del “di”, che è previsto dal Regolamento Ue sull’(“AI Act”) per i modelli di IA per finalità generali (come Gpt-4 di OpenAI). Ilsarà una sorta di manuale di istruzioni destinato ai fornitori di modelli di IA per garantire la corretta applicazione delle nuove norme, in particolare nell’individuare, valutare e minimizzare i rischi sistemici per la democrazia, i diritti fondamentali, lo stato di diritto, la salute, la sicurezza e la protezione dell’ambiente.