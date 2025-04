Lapresse.it - Ucraina, Salvini: “Europa sia costruttrice di pace, no a esercito”

“L’dovrebbe avere buoni rapporti con il resto del mondo. Mentre Stati Uniti, Russia esi siedono a un tavolo per porre fine a una guerra che ha portato mezzo milione di morti e tre anni di sangue, secondo me va contromano che l’parli di ombrello nucleare, di, di proiettili e di munizioni. L’dovrebbe esseredi, l’è nata per la”. Questa la risposta del vicepremier e leader della Lega Matteo, ai giornalisti che gli hanno chiesto dei rapporti con l’, a margine della conferenza stampa ‘M2 al via: innovazione e sostenibilità, le priorità per la scelta del nuovo sistema treni’ che si è svolta a Torino presso sede della Città Metropolitana.