Sbircialanotizia.it - Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta

Leggi su Sbircialanotizia.it

La tregua tranon decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l’analisi dell’Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel ruolo di . L'articolosiilmadiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.