Uccisa in strada Preso il killer

Sara Campanella non ha neppure 22 anni, immagina un futuro in un laboratorio di biologia applicata ai processi di trasformazione, prepara la tesi per chiudere il ciclo universitario. Ma in cuor suo è scossa anche da una paura che non è mai riuscita a trasformare in denuncia. Quell’ansia ha un nome: Stefano Argentino, 27 anni, suo collega di corso a Messina, dove la giovane originaria di Misilmeri (Palermo) studia "Tecniche di Laboratorio Biomedico". Un incubo iniziato tra quei banchi anni prima e finito in un bagno di sangue, lunedì pomeriggio, davanti a una fermata dell’autobus in viale Gazzi, a poche centinaia di metri dal Policlinico. Tutto accade in pochi, drammatici minuti. Sara sta tornando a Palermo dopo una giornata di studio quando Argentino l’avvicina. L’ha pedinata, come fa spesso.