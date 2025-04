Uccisa e messa in valigia fermato l' ex

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.55 Mark Antony Samson,23enne di nazionalità filippina sospettato di aver ucciso l'ex Ilaria Sula, avrebbe confessato. La studentessa 22enne era scomparsa il 25 marzo da casa a Roma. Il suo corpo è stato trovato dentro unabuttata in un dirupo nei boschi di Poli, a sud-est della Capitale. Il 23enne nel corso dell'interrogatorio avrebbe ammesso le sue reposnsabilità indirizzando gli inquirenti all'individuazione del corpo. Avrebbe buttato il cellulare di Ilaria in un tombino.Lo avrebbe usato nel peiodo in cui era data dispersa.