Davidemaggio.it - Tutto quello che ho al via mercoledì 9 aprile

, o niente. Dopo i continui rinvii de Il Turco, miniserie con Can Yaman che partirà finalmente su Canale 5 l’8, il giorno dopo toccherà ad un altro prodotto atteso da tempo: si tratta della nuova fatica di Vanessa Incontrada,che ho, al via in prima serata.A differenza de Le Onde del Passato, partita die poi trasferitasi in pianta stabile al venerdì, la nuova serie sembrerebbe destinata a restare nel mezzo della settimana, dal momento che di venerdì è programmata la soap Tradimento, che ha a sua volta lasciato la domenica a Lo Show dei Record.Ovviamente, e come spesso accade,può cambiare, ma abbandonare il venerdì potrebbe anche essere una mossa strategica in virtù di quanto successo alla serie con Anna Valle; aveva debuttato dicon oltre il 16% share, per poi calare drasticamente alla soglia del 12% nella nuova collocazione contro il temibile The Voice Senior, che è però alle battute finali.