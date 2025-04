Periodicodaily.com - Turchia: lealisti di Erdo?an pronti a scendere in piazza

Leggi su Periodicodaily.com

In, idel presidente Recep Tayyip Erdo?an sonoinper sostenere il loro leader. Nel frattempo, continuano le proteste contro l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem ?mamo?lu.di Erdo?aninMentre non si placa la rabbia e le proteste per l’arresto del sindaco .