Liberoquotidiano.it - "Tuo marito non lo saprà mai": sconcerto ad Affari tuoi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nella puntata diandata in onda ieri sera, 1 aprile, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Lucia, dal Friuli, accompagnata dalla figlia Asia. La particolarità? Lucia ha nascosto alla partecipazione al programma, mentre Asia ha detto al padre di essere a Udine per lavoro. La partita, però, si è rivelata un disastro. Subito al primo pacco, Lucia elimina i 300.000 euro, seguiti da altri premi alti come 50.000 e 20.000 euro. Nonostante un tentativo di De Martino di portare calma con un momento “zen”, la sfortuna continua: via anche i 5.000 euro. A metà gioco, Lucia rifiuta un'offerta del Dottore e cambia il pacco 17 con il 18, ma scopre troppo tardi che nel suo c'erano 100.000 euro. La disfatta si completa alla “Regione Fortunata”: dopo un tentennamento, scelgono Puglia e Calabria, sbagliando entrambe (era l'Abruzzo), tornando a casa a mani vuote.