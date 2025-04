Oasport.it - Tuffi, Chiara Pellacani guida il gruppo azzurro nella prima tappa di Coppa del Mondo a Guadalajara

Ladeldiha inizio e la Nazionale italiana vorrà far sentire la sua presenza. Nel primo appuntamento a, in Messico, la truppa tricolore sarà formata da sette atleti. Si tratta di Stefano Belotti, Maia Biginelli, Riccardo Giovannini, Sarah Jodoin Di Maria, Elisa Pizzini,e Matteo Santoro.“Stiamo percorrendo due strade in fase di preparazione e monitoraggio degli atleti azzurri e di interesse nazionale. Lain funzione del prossimo quadriennio in cui iniziare a far fare esperienza ai giovani; a tale riguardo domenica, finite le gare, partiamo per le due tappe didele Windsor con Santoro, Belotti e Pizzini inseriti neldegli atleti così detti più anziani per testare le loro condizioni in gare di un certo livello e capire se sono già pronti e se bisogna lavorarci di più“, aveva dito il sede di campionati italiani il direttore tecnico, Oscar Bertone.