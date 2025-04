Trump | Musk lascerà presto ruolo governo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.22 Il presidente Usaha riferito ai collaboratori più stretti e ai membri di gabinetto che Elonuscirà di scena nelle prossime settimane. Lo scrive Politico, citando tre fonti all'interno dell'entourage presidenziale.è soddisfatto del lavoro svolto dae dal suo Doge (il Dipartimento per l'efficienza del), ma entrambi hanno deciso cheil suoall'interno dell' Amministrazione per tornare ad occuparsi delle sue aziende. Tesla avanza in Borsa del 4,5% recuperando le perdite.