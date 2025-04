Gamberorosso.it - “Trump? Un pazzo che non beve nemmeno vino”. Il commento di Joe Bastianich sui dazi statunitensi

A poche ore dall’annuncio ufficiale di(ore 22 italiane dal Rose Garden della Casa Bianca) suiche gli Stati Uniti applicheranno ai paesi dai cui importano prodotti, fioccano i pareri sulla questione. A parlare, questa volta, è il ristoratore, personaggio televisivo e produttore diJoe: «lo conosco, è stato mio cliente e purtroppo none quando uno che nonprende queste decisioni.non so cosa dire», così ha risposto a una domanda durante la presentazione del suo nuovo show Foodish, in onda su TV8 dal 7 aprile.italiano penalizzato«È un.», ha dettoabbozzando un sorriso, e poi ha continuato: «Certo ilitaliano è una virgoletta rispetto alle industrie delle macchine o del ferro, che sono la cosa più importante, ma se si mettono idel 200% sulitaliano l'industria è praticamente morta».