Quotidiano.net - Trump trionfa in Florida, Musk sconfitto in Wisconsin: elezioni speciali decisive

Leggi su Quotidiano.net

Donaldsupera il suo primo test elettorale. I due candidati del presidente Usa hanno vinto leinandando a rafforzare la maggioranza repubblicana alla Camera americana. Non è andata bene invece a Elon: nonostante i milioni di dollari spesi per spingere Brad Schimel, l'uomo più ricco del mondo non è riuscito a sbancare. Gli elettori delhanno infatti scelto la giudice Susan Crawford per la Corte suprema dello Stato. Una vittoria che consente ai liberal di mantenere la maggioranza nell'alta corte statale. Persi tratta di una sconfitta pesante che va a sommarsi alle critiche da cui è sommerso da settimane per i tagli del suo Dipartimento per l'Efficienza del governo. Il miliardario ha investito più di 20 milioni nella corsa per la Corte suprema del, trasformando quella che era una gara di provincia nell'elezione giudiziaria più cara della storia americana, con una spesa totale di oltre 100 milioni di dollari, di cui quasi un quarto messi da lui per far vincere Schimel.