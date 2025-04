Quotidiano.net - Trump Tax, arriva l’App contro i dazi americani: come funziona

Roma, 2 aprile 2025 – Si chiama "Tax" l'applicazione "" che permette di scansionare il codice a barre dei prodotti e di scoprirne la provenienza. L'app è stata elaborata dal gruppo Alleanza Verdi Sinistra con l'obiettivo di "aiutare" i consumatori a prediligere i prodotti italiani ed europei a quelli statunitensi. A presentarla, proprio alla vigilia degli annunciatidel presidente americano, sono stati i leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, in un flash mob che si è svolto davanti alla Camera. E' un modo per boicottare i prodotti? "Noi diamo una libera scelta – ha spiegato Bonelli – permettiamo di avere una maggiore consapevolezza. È chiaro che se domani, al supermercato, ho di fronte un vino di Napa Valley e uno toscano, non ho dubbi e scelgo quello toscano.