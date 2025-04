Sbircialanotizia.it - Trump oggi annuncia i dazi: “Liberation Day per gli Usa”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Arriva il ‘day’ e, 2 aprile 2025, Donaldche gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare i provvedimenti . L'articolo: “Day per gli Usa” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.