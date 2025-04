Lettera43.it - Trump: «Musk potrebbe lasciare presto il Doge»

Donaldha detto che «a un certo punto» il Dipartimento per l’efficienza governativa cesserà di esistere, dato che Elonsarà a sua disposizione come dipendente governativo speciale solo per 130 giorni. «Lo terrò finché potrò. È un ragazzo molto talentuoso, amo le persone molto intelligenti e lui lo è. Ha fatto un buon lavoro», ha affermatoriferendosi al ceo di Tesla e SpaceX. «Ha grandi aziende da gestire, e quindi a un certo punto tornerà indietro».Donald(Getty Images).: «I responsabili delle agenzie federali hanno imparato molto dal»Il Department of Government Efficiency è nato su iniziativa della seconda Amministrazioneper ridurre gli sprechi e le spese federali, nonché snellire le regolamentazioni e il sistema burocratico statunitense. Alla domanda se ilcontinuerà a esistere anche sennzaha detto di ritenere che i responsabili delle agenzie federali abbiano «imparato molto» e che saranno in grado di svolgere il lavoro senza il coinvolgimento del Dipartimento per l’efficienza governativa, coinvolgendo però magari gli attuali dipendenti del