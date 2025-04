Thesocialpost.it - Trump, l’orco di Pollicino che divora l’America (e il resto del mondo)

«Come vi immaginate? È. Eccolo che arriva, ha una gran fame e si mangia tutto e tutti tranne i suoi figli. Viva la mia famiglia, viva me stesso e morte agli altri». Così lo scrittore Daniel Pennac, alla Bologna Children’s Book Fair, ha definito il presidente degli Stati Uniti. Un’osservazione acuta che ha suscitato l’ovazione del pubblico presente, ma che svela una verità scomoda:non èprotagonista de Le Petit Poucet, mache nel bosco della politica globalechiunque si metta sulla sua strada. Nella fiaba di Charles Perrault,non è solo un predatore affamato: è anche talmente accecato dalla propria voracità dare le sue stesse figlie, scambiandole per le prede di cui si voleva cibare. E oggi non èa perdersi nel bosco, ma ilintero a trovarsi alla mercé di un orco che pare voler ingurgitare tutto: istituzioni, alleanze, mercati.