Quotidiano.net - "Trump ha detto ai suoi che Musk si dimetterà”. Il titolo Tesla schizza a Wall Street

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 2 aprile 2024 – Al momento è solo un’indiscrezione, ma di quelle che creano fermento e condizionano le Borse. Elonpotrebbe presto dimettersi dal suo ruolo nel governo Usa. A ventilarlo sarebbe stato lo stesso presidenteche ne avrebbe parlato con la sua cerchia di fedelissimi, compresi i membri di gabinetto. Lo scrive Politico. Stando alla nota testata,sarebbe soddisfatto del lavoro del patron dial Doge, il dipartimento per l’efficienza della Pubblica amministrazione. Ma insieme avrebbero concertato che è tempo perdi tornare ai propri affari, magari ritagliandosi un ruolo esterno, di appoggio all’amministrazione: diventerebbe un super consigliere insomma. Sarebbe una giravolta rispetto a quanto dichiarato dalla Casa Bianca all’inizio del mandato die cioè chesarebbe entrato nel governo per restare e che di certo si sarebbe trovato un escamotage per dribblare il limite di 130 giorni l’anno di incarico per i “dipendenti governativi speciali” come è di fatto