Trump e Putin partita aperta? Tra potere terre rare e pace | i 4 scenari della guerra

Gli Stati Uniti negoziano, la Russia prende tempo, l’Ucraina resiste e l’Europa, almeno per ora, resta a guardare. Tra diplomazia sotterranea e interessi strategici, il conflitto entra in una fase cruciale. Mosca ha gelato le speranze di una tregua definendo “inaccettabili” le proposte americane, smorzando così l’ottimismo nato dai recenti contatti con Washington. A spingere per un cambio di rotta è il presidente Usa Donald, che si propone come mediatore e garante di una futura. Tuttavia, un possibile asse, pur potendo favorire una pausa nei combattimenti, si scontra con equilibri fragili e interessi divergenti. La Russia punta a consolidare le conquiste territoriali e a influenzare il destino politico dell’Ucraina. Washington, invece, preme per mettere le mani su risorse strategiche ucraine,in primis, e valuta una riduzione dell’impegno militare in vista delle elezioni di novembre.