Linkiesta.it - Trump dice che Musk lascerà il suo incarico di governo molto presto

Leggi su Linkiesta.it

Donaldha detto alla sua cerchia ristretta che nelle prossime settimane Elonsarà sollevato dal suoal Dipartimento per l’efficienza governativa. Secondo Politico, che ha sentito diverse fonti, il presidente americano sarebbe comunque soddisfatto die del suo lavoro, ma insieme avrebbero deciso che è il momento per il miliardario nato in Sudafrica di tornare alle sue attività e assumere un ruolo più marginale nell’amministrazione.L’addio diperò farà parlare, perché diversi esponenti dele molti alleati esterni non apprezzano la sua imprevedibilità e i suoi modi di fare: molti lo vedono come un problema sul piano politico. Si è visto nella giornata di martedì, quando il giuconservatore che correva per la Corte Suprema del Wisconsin, il Repubblicano Brad Schimel, è stato battuto con uno scarto di una decina di punti dalla rivale progressista.