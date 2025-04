Dayitalianews.com - Trump annuncia l’uscita di Musk dall’amministrazione: un passo indietro strategico

Secondo un’esclusiva di Politico, Donaldavrebbe confidato alla sua cerchia ristretta, inclusi i membri del suo gabinetto, che Elonsi ritirerà dalla politica enelle prossime settimane.Nonostante il presidente statunitense abbia espresso soddisfazione per il lavoro dial Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE), entrambi concordano sul fatto che sia meglio per il miliardario tornare a concentrarsi sulle sue attività imprenditoriali. Tuttavia,potrebbe mantenere un ruolo informale di consigliere, restando un volto occasionale alla Casa Bianca. Un alto dirigente ha dichiarato che chiunque pensi chesparirà completamente dall’orbita disi sta ingannando.La decisione presa in una riunione del gabinettoLa scelta dirappresenta un cambiamento significativo nel suo rapporto con, soprattutto se si considera che fino a un mese fa si ipotizzava una sua permanenza oltre il limite di 130 giorni previsto per i dipendenti governativi speciali.