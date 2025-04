Secoloditalia.it - Trump annuncia i dazi Usa: «È la nostra età dell’oro, all’Ue il 20%». Cosa succede all’Italia

“È ladichiarazione di indipendenza economica”. Dal Garden Rose della Casa Bianca, Donaldi “reciproci” che gli Stati Uniti introducono nei confronti degli altri paesi. “È il Liberation Day. Il 2 aprile 2025 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l’industria americana è rinata, il giorno in cui cominciamo a rendere l’America ricca di nuovo. Il nostro paese e i nostri contribuenti sono stati derubati per 60 anni, ma nonrà più. E’ uno dei giorni più importanti nella storia americana, è ladichiarazione di indipendenza economica”, dice.“Se volete zerofate i prodotti qui in America”“Gli Usa imporranno la metà deireciproci imposti agli Usa dagli altri Paesi”, hatoche ha poi illustrato in una tabella iPaese per Paese, iniziando dalla Cina alla quale saranno applicatidel 34%.