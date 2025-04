Lettera43.it - Trump annuncia i dazi: 20 per cento sui beni Ue e 25 per cento sulle auto straniere

Il «Liberation Day» per gli Stati Uniti è arrivato, almeno secondo Donald. Il presidente Usa, dal Rose Garden della Casa Bianca nell’ambito dell’evento Make America Wealthy Again, ha firmato l’ordine esecutivo per idoganali reciproci, dopo aver spiegato che «il 2 aprile 2025 sarà ricordato per sempre come il giorno in cui l’industria degli Stati Uniti è rinata».Stretta di mano trae un sostenitore nel giardino della Casa Bianca.: «del 20 percontro l’Ue, sono patetici»«Per decenni il nostro Paese è stato saccheggiato, depredato, violentato e depredato da nazioni vicine e lontane», ha detto, promettendo che tutto questo finirà. The Donald ha spiegato che gli Stati Uniti applicheranno tariffe reciproche a tutti i Paesi «di circa la metà» rispetto a quelli imposti all’estero aiamericani.