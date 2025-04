Tpi.it - Trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma: fermato l’ex fidanzato

È finita in tragedia la ricerca di, ladal 25 marzo scorso: il cadavere della ragazza, infatti, è statoall’interno di unagettata in un dirupo a Poli, a circa 40 chilometri dalla Capitale.è statoed è attualmente sotto interrogatorio: secondo le prime informazioni il ragazzo avrebbe accoltellato più volte laprima di chiuderla in unacercando, così, di disfarsi del. Non è escluso che sia stato proprio lui a indicare il luogo del ritrovamento della vittima. Le accuse, al momento, sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere.Disi erano perse le tracce il 25 marzo scorso: laera uscita dal suo appartamento che condivideva con altre coinquiline in zona Furio Camillo e da allora non aveva più risposto ai messaggi Whatsapp.