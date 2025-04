Tg24.sky.it - Trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma. Ex confessa

Avrebbeto Mark Antony Samson, il 23enne fermato per l'omicidio di(CHI ERA), la giovanelo scorso 25 marzo ae il cuiè stato individuato all'interno di una grossain un'area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli. Si tratta di un ragazzo di origini filippine, ex fidanzato della studentessa. Per il reo-confesso al momento l’accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Domani verrà affidato l’incarico al medico legale per svolgere l’autopsia suldella studentessa. "La notizia della morte dici riempie di dolore e di rabbia - ha detto il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri -. Alla sua famiglia e ai suoi amici va tutta la mia vicinanza e il cordoglio diCapitale. La sua morte è una ferita terribile per tutta la città che non deve rimanere indifferente davanti all'ennesimo inaccettabile femminicidio".