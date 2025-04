Puntomagazine.it - Trovato il corpo di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma: indagini per omicidio

Ildiin un valigione in un dirupo: lesi concentrano su una presunta relazione finita male.Il mistero delladi, la giovane di 22 anniil 25 marzo a, si è tragicamente concluso con il ritrovamento del suo. Il cadavere della giovane è stato scoperto in un’area boschiva, in fondo a un dirupo, nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Ilè stato recuperato nella giornata di ieri, confermando le più gravi preoccupazioni per le sorti della ragazza, che era sparita senza lasciare tracce.Le forze dell’ordine, coordinate dalla Polizia di Stato della Squadra Mobile die dal Commissariato San Lorenzo, stanno ora concentrando le lorosu un presunto legame sentimentale di