Trovata morta Scomparsa da una settimana la terribile scoperta sulla 22enne Ilaria Sula

Il mistero delladisi è concluso nel modo più tragico e inaspettato. Il corpo senza vita della giovane studentessa di 22 anni è stato ritrovato chiuso dentro una valigia, abbandonata in fondo a un dirupo in una zona boschiva nei pressi del Comune di Poli, a pochi chilometri da Roma. Il ritrovamento, avvenuto dopo giorni di ricerche, ha sconvolto l’intera comunità e dato avvio a un’indagine per omicidio.erail 25 marzo scorso dopo essere uscita dalla casa che condivideva con alcuni coinquilini nel quartiere San Lorenzo. Da allora, familiari e amici avevano lanciato continui appelli pubblici nel tentativo di ritrovarla, mentre le forze dell’ordine avevano attivato ogni canale utile, dalla cabina di regia in prefettura fino al coinvolgimento di associazioni specializzate nella ricerca di persone scomparse.