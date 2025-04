Unlimitednews.it - Trovata morta in una valigia la ragazza scomparsa a Roma, fermato il fidanzato

(ITALPRESS) – E’ stata, chiusa in una, Ilaria Sula, la 22ennelo scorso 25 marzo a. Il corpo dellaè stato trovato in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli. Lasarebbe stata uccisa a coltellate dall’exche poi si sarebbe sbarazzato del corpo dopo averlo chiuso in una. Gli investigatori hannoun 23enne di origini filippine, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. I pm lo stanno interrogando negli uffici della Questura.“È con immenso sgomento e dolore che apprendiamo della tragica morte di Ilaria Sula, studentessa della nostra Università – dichiara la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni – A nome di tutta la comunità della Sapienza ci stringiamo alla famiglia a cui desidero far arrivare il mio abbraccio e quello di tutto l’Ateneo.