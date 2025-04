Secoloditalia.it - Trovata morta in una valigia Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma. Si indaga sul fidanzato filippino

E’ stato ritrovato il corpo di, lalo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un’area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Le indagini degli investigatori e della Squadra Mobile del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. Siper omicidio. Sono in corso accertamenti in via Homs perché non si esclude che la giovane possa essere transitata nel quartiere Africano.era uscita la sera del 25 marzo scorso, dopo uno scambio di messaggi sul telefonino con qualcuno. Sembra che avesse un appuntamento proprio con questo coetaneo. Dal cellulare diqualcuno risponde ai messaggi, ma alle amiche che hanno dato l’allarme, insieme ai genitori, non sembra che a rispondere sia