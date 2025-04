News.robadadonne.it - Trovata morta Ilaria Sula, la 22enne scomparsa dal 25 marzo. Il corpo in una valigia

È arrivata la svolta peggiore nelle ricerche di, la ventiduennelo scorso 25a Roma. Ildella giovane, infatti, è stato ritrovato senza vita in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli. Il cadavere si trovava all’interno di una.Gli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo hanno quindi deciso di avviare un’indagine per omicidio, concentrandosi, in particolare, su una relazione che la ventiduenne avrebbe da poco concluso con un ragazzo di origini filippine.Per questa ragione gli inquirentisi sono recati nel quartiere Africano, in via Homs, dove si ritiene che, all’interno di un appartamento, possa essere passata proprio la vittima, nel tentativo di ricostruire le sue ultime ore.Secondo le prime notizie trapelate al momento ci sarebbe un sospettato.