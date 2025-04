Ilgiorno.it - Trovata in casa con un coltello piantato nella testa: giallo a Cinisello Balsamo

Milano, 2 aprile 2025 –. Nel tardo pomeriggio di martedì 1 aprile 2025, una ventiduenne originaria dello Sri Lanka è stata soccorsa dalla sorella dopo aver subìto un'aggressione nell'appartamento in cui entrambe vivono con la madre, in via Libertà. La ragazza aveva unconficcato, ma per fortuna per pochi centimetri tanto che la lama non le ha provocato gravi ferite. Solo dopo alcune ore, la vittima ha riferito alla polizia di essere stata colpita da uno sconosciuto, che sarebbe entrato in, avrebbe scaraventato sul pavimento il suo cellulare e poi l'avrebbe colpita con la lama lunga 15 centimetri (presa dalla cucina di). L’allarme Stando a quanto finora ricostruito dagli agenti del commissariato die della Squadra mobile, la sorella della ventiduenne è rientrata aattorno alle 18.