Lapresse.it - Trento: al 20esimo Festival dell’economia 16 ministri, 6 Nobel e Schlein

Leggi su Lapresse.it

Sei premi, 16, la segretaria del Partito democratico, Elly. E poi 107 relatori del mondo accademico, 45 economisti nazionali e internazionali, 61 tra manager e imprenditori e 66 rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. Sono i numeri della 20esima edizione deldi, in programma dal 22 al 25 maggio, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto di Provincia autonoma, Comune e Università.“Una formula vincente che ha portato il ‘popolo dello scoiattolo’ a crescere in modo straordinario, arrivando a oltre 100mila presenze in tre anni”, ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini durante la conferenza stampa di presentazione del programma al Mudec di Milano. In quattro giorni sono in calendario oltre 300 eventi con le iniziative del ‘Fuori’, ‘Economie dei territori’ e ‘Incontri con l’autore’.