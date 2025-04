Ilgiorno.it - Treni, guasto tra Treviglio e Pioltello: ritardi fino a 60 minuti e disagi per i pendolari

Melzo (Milano), 2 aprile 2025 – Un mercoledì da dimenticare per ilombardi a causa di unche ha coinvolto oggi 2 aprile la circolazione nel tratto tra(provincia di Bergamo) eLimito (Milano). La segnalazione è scattata intorno alle 16.30 di oggi. Il problema è stato risolto ma la circolazione del pomeriggio, dalle 16.30 circa alle 19, è stata caratterizzata da moltiche hanno colpito soprattutto i, in via di smaltimento in serata. A segnalare sui canali social quanto accaduto è stata la stessa Trenord. L’azienda di trasporti ha spiegato che i tecnici si sono subito messi al lavoro per ripristinare la circolazione appena possibile. Diverse linee lombarde sono state interessate dal problema, da Milano verso est e verso nord: la Cremona-, la-Milano-Varese, la Verona-Brescia--Milano, la Milano-Novara-e la Bergamo--Milano.