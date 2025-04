Gqitalia.it - Tredici Pietro nel nuovo album racconta il buio che lo ha avvolto e la rinascita, provando che anche i contesti più sereni possono misurarsi con l'ombra

Leggi su Gqitalia.it

ha compiuto un viaggio faticoso dentro di sè. Loin Non guardare giù, l'in release dal prossimo 4 aprile, sviluppato durante sessioni di scrittura in Umbria e composto da 13 tracce, tra cui tre brani già pubblicati: verità, prodotto da Sedd e Tommaso Ottomano e che aveva presentato in concorso per Sanremo 2025, il disarmante morire con Nerissima Serpe, Serve amore con Irbis.Al secoloMorandi, figlio del celebre cantautore Gianni Morandi,, che ha sempre amato mixare rap, trap e melodie più cantautorali con un approccio autentico e diretto, ha nascosto a lungo un lato oscuro, che ha ora rivelato, snocciolando la cronaca di anni complicati, tra lotte interiori legate all'autolesionismo, un disagio psicologico che ha accompagnato la sua crescita, all'oscuro della famiglia, e l'uso di psicofarmaci.