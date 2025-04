Lanazione.it - Trasporto pubblico, riattivata a Pisa la linea 25 dal Park Pietrasantina ai lungarni

, 2 aprile 2025 - A partire da ieri martedì 1 aprile è di nuovo attiva lala25 di Autolinee Toscana "- Musei dei". Lacollega il parcheggio scambiatorecon iSimonelli, Pacinotti, Mediceo, Galilei e Gambacorti e si effettua tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:15.Questo l’itinerario della25:, via Cammeo, via Bonannono, Lungarno Simonelli (Museo delle antiche navi, Arsenali Repubblicani), Lungarno Pacinotti (Museo di Palazzo reale), Lungarno Mediceo (Museo di San Matteo), Ponte della Fortezza (Giardino Scotto e Bastione San Gallo), Lungarno Galilei (Museo della Grafica - Palazzo Lanfranchi), Lungarno Gambacorti (Palazzo Blu e prossimo museo delle tradizioni storiche in palazzo Gambacorti, chiesa della Spina), Ponte Solferino.