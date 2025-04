Tvzap.it - Tragico incidente stradale, perde la vita il famoso imprenditore italiano

Leggi su Tvzap.it

Il mondo dell’imprenditoria bellunese è in lutto per la scomparsa di un noto e stimato. L’che ha provocato la sua morte è avvenuto martedì, 1° aprile 2025 sulla Predosa-Bettole, in provincia di Alessandria. L’ha suscitato dolore e sgomento tra colleghi e familiari. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Ilaria uccisa dall’ex fidanzato, le dolorose parole del fratello di leiLeggi anche: Italia sotto choc, ragazza trovata in casa con un coltello in testasulla Predosa-Bettole, auto tampona un tirIl veicolo dell’ha tamponato la parte posteriore di un tir in marcia. L’è avvenuto in provincia di Alessandria, alle 8 di martedì 1 aprile, sulla strada Predosa-Bettole, in direzione dell’A26, nel comune di Fresonara.