Tragico epilogo per la vicenda della scomparsa di Ilaria: il cadavere trovato in un bosco all'interno di una valigia. Studiava alla Sapienza di Roma

Scoperta tragica: il ritrovamento del corpoIl corpo senza vita diSula, la giovane di 22 anniil 25 marzo scorso da, è stato rinvenuto questa mattina in una zona boschiva vicino al comune di Poli, a sud-estcapitale. Ilera nascostodi unaabbandonata in un dirupo.Indagini in corso: focus sull’ex compagnoLe forze dell’ordine stanno concentrando le loro indagini su una relazione recentemente terminata trae un giovane di origini filippine. In particolare, gli agentiSquadra Mobile die del Commissariato San Lorenzo hanno effettuato una perquisizione in un appartamento situato in via Homs, nel quartiere Africano, dove si sospetta chepossa essere stata negli ultimi giorni.Lae l’appello dei familiari, studentessa universitaria, erasua abitazione nel quartiere Furio Camillo il 25 marzo.