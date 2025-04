Thesocialpost.it - Tragedia a Rotello, schianto fatale per il padre di don Antonio Giannone: il giovane e conosciuto prete del paese

Leggi su Thesocialpost.it

è stata scossa questa mattina da un drammatico incidente avvenuto intorno alle 8:00, nel cuore del, all’incrocio di via Maresciallo Diaz. Un pick-up, probabilmente ignorando lo stop, ha travolto una Volkswagen Passatguidata da Donato, geometra in pensione edi donsacerdote moltonella comunità.L’impatto è stato devastante: l’auto è finita contro un albero nella piazzetta centrale. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per Donatonon c’è stato nulla da fare. I Carabinieri di, insieme al nucleo radiomobile di Larino, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.Laha lasciato la comunità sotto shock. Donatoera una figura rispettata e benvoluta, e la sua improvvisa scomparsa ha suscitato profonda commozione.