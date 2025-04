Romatoday.it - Tragedia a Roma: uomo muore in strada a Colle Oppio

Leggi su Romatoday.it

: un- un senza dimora - è stato trovato privo di vita in Centro, nella zona del. Il dramma intorno alle 7:00 di oggi, mercoledì 2 aprile, quando un passante ha chiamato il 112. In via Merulana, nei pressi dell'omonimo teatro, sono intervenuti i sanitari del 118 ma.