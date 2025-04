Screenworld.it - Trafugati i dati di miliardi di utenti su X, Elon Musk affronta una grave crisi alla sicurezza

X, il social network di proprietà di, sarebbe al centro di una delle più grandi fughe didella storia. Secondo un report di HackerRead, un archivio contenente informazioni di profilo di 2,87diè stato pubblicato su Breach Forums, un noto forum utilizzato per la compravendita disottratti illegalmente. Il file, che pesa circa 400GB, non includesensibili come email o numeri di telefono, ma rivela dettagli chiave sui profili, tra cui ID utente, nomi visualizzati, descrizioni dei profili, URL, impostazioni di localizzazione, numero di follower, numero di tweet e numero di amici seguiti.La gravità della situazione è amplificata dal fatto che la presunta fuga disarebbe avvenuta a seguito dei massicci licenziamenti operati danegli ultimi mesi.