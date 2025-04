Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-04-2025 ore 20:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione poco ilsulla principale rete viaria della capitale ancora qualche problema sulla tangenziale dove per un incidente Ci sono code da Viale Castro al bivio per la 24Teramo in direzione della Salaria ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 in fila a partire da Portonaccio restiamo sulla tangenziale per lavori fino al 16 di aprile in fascia oraria dalle 23 all'una di notte chiuso il tratto tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione della Sera aria attenzione alla segnaletica lavori di notte anche alla galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione della Salaria con lo stesso orario chiusa anche la galleria Fleming sempre in direzione della Salaria altri lavori alla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta chiusa tra le 22 e le 5 nelle due direzioni ricordiamo che a Centocelle per lavori sulla rete tranviaria Fino al prossimo 11 maggio modifiche alla viabilità con divieti di transito e di sosta in base all' avanzamento dei lavori via Giacomo Bresadola su via Federico delfino in via Filippo Parlatore deviazione anche per il trasporto pubblico ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.