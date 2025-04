Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-04-2025 ore 19:30

Luceverdeveri trovati dalla redazioneancora intenso sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino è Lanina code anche su via Pontina all'altezza del raccordo anulare nelle due direzioni ci sono problemi sulla tangenziale nella galleria della Nuova Circonvallazione per un incidente code da via Tiburtina a Batteria Nomentana in direzione della Salaria coda tratti in posta pertra viale di Tor di Quinto e via Salaria restiamo sulla tangenziale per lavori fino al 16 di aprile in fascia oraria dalle 23 all'una di notte chiuso il tratto tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria attenzione alla segnaletica lavori di notte anche la galleria Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione della Salaria con lo stesso orario chiusa anche la pizzeria Fleming sempre in direzione della Salaria altri lavori interessano la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta chiusa tra le 22 e le 5 nelle due direzioni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito