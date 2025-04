Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-04-2025 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazione consueti spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare in particolare Ci sono code in carreggiata esterna tra la roba Fiumicino e anina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis veientane per aria e proseguendo tra Nomentana e Casilina code a tratti in uscita dalla capitale anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare via Pontina incolonnamenti all'altezza del raccordo anulare nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni lavori Poi questa notte raga via Giovanni XXIII chiusa dalle 22 alle 6 in direzione della Salaria con lo stesso orario chiusa anche la galleria Fleming sempre in direzione della Salaria altri lavori alla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta chiusa tra le 22 e le 5 nelle due direzioni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito