Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-04-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità difficoltà a lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per l'incendio di un veicolo Ci sono code tra via Aurelia e Selva Candida mentre per un incidente si sta in fila sul tratto Urbano della A24Teramo da via Fiorentini a Portonaccio in direzione della tangenziale in centro per urgenti lavori chiuso il sottopasso Lungotevere in Sassia all'altezza dello svincolo per via Gregorio VII in direzione di Porta Cavalleggeri inevitabili ripercussioni per ila Centocelle per lavori sulla rete tranviaria Fino al prossimo 11 maggio modifiche alla viabilità con divieto di transito e di sosta in base all' avanzamento dei lavori su via Giacomo Bresadola via Federico fino in via Filippo Parlatore deviazioni anche per il trasporto pubblico lavori di notte sulla tangenziale fino al 16 di aprile in fascia oraria dalle 23 all'una di notte chiuso il tratto tra Viale Largo Settimio Passamonti in direzione della Salaria attenzione alla segnaletica