Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a Montesacro su via Tirreno prosegue la viabilità modificata per un cantiere urgente all'altezza di Piazza Capri carreggiata ridotta da Piazza Capri a via dei Monti Sibillini in direzione Conca d'Oro lo stesso tra foresta chiuso in direzione di viale Ionio durante il giorno modificate le linee del trasporto pubblico a Centocelle sono iniziati i lavori per la sostituzione dei Binari in via Bresadola in via del Pino nel VII Municipio lavori urgenti Acea in via Nocera Umbra altezza via Otricoli rallentamenti a via dei Monti Tiburtini altezza dell'ospedale Sandro Pertini riduzione di carreggiata per lavori In entrambe le direzioni