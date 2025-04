Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-04-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e Bentrovati l'ascolto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente avvenuto all'altezza della Nomentana provoca chiude a partire dalla Casilina naturalmente ci sono ripercussioni anche in carreggiata interna con rallentamenti tra la Bufalotta e la Nomentana proseguendo poi sulla carreggiata interna in direzione dellaFiumicino troviamo code tra Casilina e ancora in esterna code pertra la Trionfale e la Aurelia incidente provi sulla via Aurelia con code verso il centro tra Massimina e il raccordo in entrata in città proviamo code sulla Flaminia e sulla Salaria ma anche sul tetto Urbano della A24 tra Settecamini e lo svincolo Fiorentini auto in coda anche sulla carreggiata in direzione del raccordo a partire da torcere barre e andiamo sulla tangenziale anche qui abbiamo chiude verso lo stadio Olimpico tra laL'Aquila e viale della Moschea perintenso fuoricode tra Aprilia e Pomezia per un incidente siamo sulla Pontina proseguendo verso la capitale altre code ma pertra Spinaceto e l'Eur da Massimo veschi è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito