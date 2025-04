Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-04-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilmercoledì 2 aprile cominciamo col segnalare un incidente sul Raccordo Anulare all'altezza della Nomentana incidente che sta provocando incolonnamenti in carreggiata esterna a partire dalla Prenestina e restiamo sul raccordo per un altro incidente si sono formati incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall' uscita Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina questo incidente avvenuto invece all'altezza della via Appia di nuovo in carreggiata esterna perintenso abbiamo rallentamenti con possibili cosa a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo per La via Aurelia incidente anche sull'Aurelia Attenzione ci sono incolonnamenti trama La Grotta della raccordo anulare direzione del centro città sul tratto Urbano dellaLargo l'abbiamo incolonnamenti a partire da Settecamini sino alla tangenziale est questo Anche a causa dell'incidente avvenuto sul raccordo linea tangenziale permolto intenso rallentamenti concordi dall'uscita via delle Valli Conca d'Oro fino alla Salaria poi abbiamo incolonnamenti verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore Scalo San Lorenzo fino a viale Castrensemolto intenso con rallentamenti e code sulla Pontina da Pomezia alla zona dell'EUR mentre sulla via Appia ci sono incolonnamenti da Ciampino alle Capannelle la polizia locale Ci segnala un incidente nel quartiere San Paolo lungo viale Marconi all'altezza di via Angelo Battelli raccomandiamo le dovute attenzioni di nuovo sulla Pontina fuori territorio da segnalare un incidente che sta provocando incolonnamenti a casalazzara uscita Laurentina in direzioneCi troviamo tra Aprilia e Pomezia maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito