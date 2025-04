Romadailynews.it - Traffico Lazio del 02-04-2025 ore 17:30

LuceverdeBen ritrovati dalla redazione non molto ilsulla principale rete viaria delconsueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare ci sono corda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Ferrari e proseguendo tra Nomentana e Casilina Ci sta in fila in uscita dalla capitale anche su tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare ricordiamo i lavori sulla via Salaria 3 a Monterotondo Scalo e Passo Corese Esattamente tra La Traversa del Grillo e il bivio per Montelibretti Qui c'è un senso unico alternato che provoca attese anche prolungate in base alnelle due direzioni è sempre in tema di lavori Questa sera sulla diramazione di Roma Nord con orario compreso tra le 22 e le 5 chiusura del tratto Tra la barriera e Castelnuovo di Porto in direzione della capitale inoltre tra le 21 e le 6 è chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata Verso l'auto sole bene tutto Grazie per l'attenzione